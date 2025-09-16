Smart City, Monfredi (Rainews24): "Co-intelligenza urbana approccio per far crescere territori sostenibili"

"Co-intelligenza urbana è un approccio nuovo che cresce per far sì che le nostre comunità e i nostri territori possano essere amministrati al meglio grazie a una collaborazione tra gli attori coinvolti tenendo come punto centrale la sostenibilità economica, ambientale e anche amministrativa." Ha dichiarato il vicedirettore di Rainews24 Luigi Monfredi a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025.