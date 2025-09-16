Smart City, Pastorella: "Nostre città più sostenibili sfruttando innovazione"

"Parlare di co-intelligenza e co-progettazione è quello su cui ci interroghiamo in Parlamento tutti i giorni. È l'idea di rendere le nostre città più sostenibili approfittando dell'innovazione tecnologica. Il nostro ruolo è quello di guardare avanti co-progettando i cambiamenti coi cittadini per non farli sentire lasciati indietro." Ha dichiarato la deputata Giulia Pastorella, a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025.