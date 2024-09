Sole 24 Ore Formazione e Comin & Partners, al via master in Lobbying e Advocacy

Fornire a professionisti e dirigenti aziendali competenze approfondite nel campo dell’advocacy e delle nuove frontiere del lobbying, per comprendere le opportunità e le sfide della regolamentazione e della rappresentanza di interessi, in uno scenario sempre più interconnesso. Nasce con questo obiettivo il master in Lobbying e Advocacy di Sole 24 ORE Formazione, ideato in collaborazione con la società di consulenza strategica Comin & Partners, che avrà inizio il prossimo 4 ottobre, in formula weekend e in modalità sia sincrona che asincrona, con durata fino al 30 novembre. Il programma di formazione avanzato punta ad approfondire le strategie e le tecniche più innovative dell’advocacy, incluso l’impatto che le nuove tecnologie e gli strumenti digitali hanno sulle opportunità di relazione e influenza verso il decisore pubblico.

Il corso affronterà inoltre la gestione delle relazioni con i governi, autorità regolatorie e altri interlocutori chiave, fornendo agli studenti le conoscenze necessarie per analizzare le politiche pubbliche e comprendere come influenzarle in modo positivo, anche attraverso un’attenta analisi di casi di studio reali e la testimonianza di rappresentanti di rilievo del mondo delle istituzioni.

“La figura del professionista nel Public Affairs sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei contesti aziendali e di consulenza. Nel corso del tempo, questa professione ha ampliato la propria trasversalità, adattandosi alle sfide poste dalla digitalizzazione” ha commentato Fulvio Peppucci, direttore generale di Sole 24 Ore Formazione. “Il nuovo corso di Lobbying e Advocacy ha lo scopo di formare professionisti capaci di interfacciarsi con il mondo politico e istituzionale in modo trasparente ed efficace e di rispondere alle esigenze di un contesto in continua evoluzione. La collaborazione con Comin & Partners permette di integrare la teoria con la pratica, fornendo una preparazione completa per muoversi con competenza nel complesso contesto normativo e regolatorio italiano ed europeo”. “Il Master si distingue per un approccio innovativo e multidisciplinare che consentirà a chi già lavora nel campo delle relazioni istituzionali, o a chi vuole avvicinarsi a un mondo particolarmente affascinante, sempre più ambito anche dalle nuove generazioni, di apprendere i paradigmi di lobbying e advocacy, esplorando le strategie alla base dello stakeholder engagement”, ha dichiarato Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners. “Siamo molto orgogliosi della partnership con Sole 24 ORE Formazione che ci consente di trasmettere le nostre competenze a top manager di grandi aziende, aspiranti lobbisti, portando il nostro bagaglio di esperienze a supporto della loro crescita professionale”.