Sostenibilità, aggiudicata gara a Capannori per impianto riciclo prodotti assorbenti

L’impianto di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona a Capannori sarà realizzato grazie alla tecnologia di i-Foria Italia, azienda leader nelle tecnologie innovative per la bioeconomia, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Un progetto che rappresenta una pietra miliare nel percorso verso l'economia circolare e la gestione sostenibile dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica del nostro Paese e di leadership europea nella rivoluzione industriale verde. Il nuovo impianto che sarà costruito a Capannori consentirà di riciclare pannolini usati, separando i materiali principali, come la plastica e il materiale assorbente, per trasformarli in materie prime seconde ad alto valore, riutilizzabili in vari settori produttivi.

CO.PAR.M., azienda leader nella costruzione e installazione di impianti per la gestione dei rifiuti, realizzerà questo innovativo impianto, avvicinandoci a un modello industriale green, resiliente e sostenibile. L’impianto rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo di ridurre il volume dei rifiuti indifferenziati e di aumentare la percentuale di rifiuti riciclati a livello nazionale. Si stima che, ogni anno, in Italia siano prodotti miliardi di pannolini usa e getta, equivalenti a circa 900.000 tonnellate di rifiuti ogni anno, fino ad oggi smaltiti in discarica o inceneritore, e la cui gestione rappresenta una sfida significativa per le amministrazioni locali e le aziende di trattamento rifiuti.

Con l'adozione di questo impianto innovativo, i-Foria contribuirà alla sostenibilità ambientale e alla transizione ecologica, garantendo che questi rifiuti siano riciclati in modo efficiente e responsabile. Inoltre, il recupero e il riutilizzo dei materiali all’interno dell’Europa contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle materie prime importate, rafforzando la resilienza del settore industriale europeo e promuovendo un modello di economia circolare “Made in Italy” più sostenibile e competitivo. Questo modello di economia circolare ridurrà l'impatto ambientale di questi prodotti di uso quotidiano, contribuendo a un futuro più verde e più sostenibile, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia nazionale per l’economia circolare. L’impianto non solo rappresenta un’opportunità per la gestione dei rifiuti, ma anche per la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati nel settore della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, contribuendo alla crescita di un ecosistema sostenibile e innovativo.

Il progetto, che rientra nel programma Pnrr, si inserisce nel più ampio piano di sostenibilità e innovazione che i-Foria Italia sta perseguendo al fine rafforzare la leadership italiana nell'economia circolare europea, contribuendo così a mitigare la vulnerabilità del nostro continente legata all’approvvigionamento di materie prime.

"Siamo estremamente orgogliosi di poter contribuire a un progetto così ambizioso e innovativo, che rappresenta una tappa fondamentale nel nostro impegno a favore di un futuro più sostenibile", sottolinea Marcello Somma, Ceo di i-Foria Italia. "L’investimento del Pnrr sugli impianti di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona conferma la leadership italiana in questo settore: normativa, con il primo decreto end of waste al mondo, tecnologica, con la tecnologia in grado di recuperare materiali da questi rifiuti e amministrativa, con oltre 18 milioni di cittadini già serviti dalla raccolta differenziata dedicata".

"CO.PAR.M., da sempre impegnata nella costruzione e installazione di impianti per la gestione dei rifiuti, è orgogliosa di realizzare questo impianto innovativo. Con questo progetto, ci avviciniamo ulteriormente a un modello industriale green, resiliente e sostenibile, rispondendo alle sfide ambientali e contribuendo attivamente alla transizione ecologica", ha commentato Carmine Aliuzzi, Amministratore Unico CO.PAR.M.