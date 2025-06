Sostenibilità: Alemanno (Bolton Food), ‘non si può creare valore da soli. Con WWF e Oxfam alleanza trasformativa’

“La nostra è una leadership responsabile che vuole andare avanti e creare valore, ma abbiamo capito che questo valore non si può creare da soli. Motivo per cui abbiamo introdotto, all'interno del nostro modo di lavorare, il concetto di partnership e il motivo per cui siamo qui oggi è perché parliamo di Oxfam e di WWF, che per noi rappresentano due agende strategiche importanti: l'agenda ambientale, con WWF, che lavora sul tema dell'approvvigionamento, della tutela degli oceani, sulla sua advocacy, sulla tracciabilità, mentre dall'altra parte la nostra agenda strategica con Oxfam, dove le disuguaglianze e i diritti umani sono al centro all'interno di contesti veramente difficili. In entrambi questi casi abbiamo avuto il coraggio di intraprendere un percorso che all'inizio era una collaborazione semplice, ma poi si è trasformata in un’alleanza trasformativa”. Sono le parole di Luca Alemanno, Chief Executive Officer di Bolton Food, in occasione dell’evento ‘Insieme per un impatto positivo’, organizzato a Milano: un’occasione per condividere i risultati delle partnership tra Bolton, WWF e Oxfam a favore della tutela degli oceani e dei diritti umani lungo la filiera ittica, ma anche un momento di confronto per riflettere su come queste collaborazioni possano contribuire a generare un cambiamento sistemico e ispirare un modello di business più responsabile.