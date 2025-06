Sostenibilità, Bonvino (Pwc): “98% olio minerale usato raccolto è risultato eccezionale”

“Il Conou rappresenta un’eccellenza italiana ed europea se teniamo conto che il 98% dell’olio minerale esausto raccolto viene rigenerato è veramente un risultato eccezionale. Il Conou da 18 anni rendiconta nel rapporto sostenibilità la propria attività a titolo volontario. In Europa ci stiamo rendendo conto che la transizione energetica non si può fare per norma di legge ma i capitali si allocano anche in base a logiche di profitto, bisogna far sì che il Green Deal migliori anche la competitività delle imprese europee”. Ha dichiarato Luca Bonvino, partner PwC a margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2024 di Conou, il Consorzio Nazionale Oli Usati, a Palazzo Wedekind a Roma.