Sostenibilità: Cicchiello (Anci), 'Serve qualità nella differenziata e più comunicazione ai cittadini'

"L'Unione Europea ha spostato gli obiettivi dalla raccolta al riciclo dei rifiuti, e questo cambia l'approccio che dobbiamo adottare. Per adempiere alle prescrizioni europee dobbiamo essere in grado di testimoniare il riciclo effettivo dei rifiuti e non soltanto la percentuale di raccolta differenziata." Così Carmelina Cicchiello, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, durante la presentazione, a Roma, della piattaforma Shift, il nuovo spazio di collaborazione per mettere a sistema competenze e sviluppare soluzioni integrate per acqua, energia e bioeconomia.