Sostenibilità: Findus raggiunge il 100% di prodotti ittici certificati Msc e Asc

Come promesso nel 2017, Findus, azienda leader del mercato del surgelato ittico, ha raggiunto il 100% di prodotti ittici certificati Msc e Asc. Lo ha annunciato oggi nello stesso luogo dove 8 anni fa aveva assunto questo impegno, l’Acquario civico di Milano, dove sono stati presentati anche i risultati dell’indagine condotta da Consumerismo No Profit sulla crescente attenzione dei consumatori italiani alla sostenibilità, certificazione e provenienza dei prodotti. Findus prosegue la collaborazione con One Ocean Foundation, realtà non profit italiana impegnata nella tutela dell'oceano, per il ripristino di una porzione di prateria di posidonia oceanica. Lo scorso anno sono state piantumate 2.500 piantine lungo i fondali liguri e quest'anno il progetto si amplia con la riforestazione di altri 50 metri quadrati.