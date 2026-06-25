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Sostenibilità, Fontana (Conai): "Sfida è trovare equilibrio tra stile di vita e regole europee"

25 giugno 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
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La sfida dei prossimi 5 anni "sarà quella di trovare un nuovo equilibrio tra i nostri stili di vita e di acquisto, con le nuove modalità e regole che arrivano dall'Europa: ridurre complessivamente l'impatto ambientale degli imballaggi in una logica di garantire una maggiore circolarità dei materiali". Lo afferma la direttrice generale di Conai, Simona Fontana. All'orizzonte c'è anche una sfida legata all'evoluzione normativa: il prossimo 12 agosto entra in vigore il regolamento europeo sugli imballaggi, che pone all'attenzione delle aziende un tema ancora più importante di lavoro nell'ottica della corretta progettazione dell'imballaggio pensato per essere riutilizzabile, riparabile e riciclato. Le ultime scadenze saranno nel 2040.

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