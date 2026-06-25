Sostenibilità, Fontana (Conai): "Tema ambientale viene banalizzato"

"Cinque anni fa abbiamo scelto di promuovere il Premio Fenice perché a volte il tema ambientale viene banalizzato. Abbiamo bisogno di un'informazione su queste tematiche che sia curata con la professionalità che i giornalisti sono soliti avere nella loro attività e che sia in grado di arrivare al grande pubblico per coinvolgerlo ancora di più nel fare un passo avanti in più per migliorare ulteriormente i già positivi risultati che il nostro sistema sta garantendo". Così la direttrice generale di Conai, Simona Fontana.