Sostenibilità: Guinci (Entain Italia), 'la pratichiamo prendendoci cura degli altri e del futuro'

"La sostenibilità non vive oggi un buon periodo, a livello di governo e internazionale si stanno ripensando tante regole. Il percorso però non è cambiato. C'è bisogno che ognuno di noi, singolarmente, all'interno delle organizzazioni a cui appartiene, faccia ciò che è realmente sostenibile. Questo significa prendersi cura, nel momento in cui si fa qualcosa, anche degli altri e del futuro. È quello che cerchiamo di fare tutti i giorni in Italia". Lo ha detto all'Adnkronos Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director Entain Italia, a margine della seconda giornata della tredicesima edizione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale, in svolgimento all'università Bocconi di Milano