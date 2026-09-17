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Sostenibilità, Mazzoncini (A2A): "80 milioni di euro di valore sulla Valtellina"

Renato Mazzoncini - (Foto Adnkronos)
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17 settembre 2026 | 17.53
Francesca Romano
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“Oggi presentiamo il bilancio di sostenibilità di A2A per la Valtellina e la Valchiavenna: quasi 80 milioni di euro di valore lasciato sul territorio, 55 milioni sono i canoni di concessione idroelettrici, tutte risorse che rimangono appunto su questi territori per farli vivere e prosperare; 12 milioni di forza lavoro negli stipendi, 15 milioni di investimenti, insomma, sono valori molto importanti che confermano la simbiosi mutualistica che continua a esserci tra la nostra azienda e questo straordinario territorio”. Sono le parole Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, oggi a Valdidentro, in provincia di Sondrio, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Valtellina - Valchiavenna.

Durante l’incontro è stato presentato anche Teti: la sperimentazione di un robot subacqueo autonomo per la rimozione dei sedimenti accumulati all’interno dell’invaso idroelettrico. “È interessante il fatto che abbiamo calcolato che ogni volta che fermiamo l'impianto idroelettrico per fare la manutenzione dei sedimenti, sostanzialmente perdiamo circa 25-30 gigawattora di energia - sottolinea Mazzoncini - Questa è più o meno l'energia prodotta da 10mila impianti solari a tetto delle famiglie. Una quantità enorme in una situazione in cui l'autonomia energetica dell'Italia è ancora bassa. Questo strumento (Teti) è un cingolato che lavora sul fondo per fare in modo che in futuro non si debba più fermare il lago e svuotarlo per fare le manutenzioni periodiche. Aver trovato una tecnologia che ci consente di fare la manutenzione dei laghi senza fermarli è fondamentale”.

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A2A Valtellina Renato Mazzoncini
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