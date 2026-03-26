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Sostenibilità: Penna (ministero Ambiente e Sicurezza energetica), 'Shift, piattaforma chiave per strategia comune su energia e ambiente '

26 marzo 2026 | 15.15
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo tutti obiettivi comuni, a partire dalla decarbonizzazione al 2050, ma anche la necessità di maggiore sicurezza e indipendenza energetica, oltre alla gestione del costo dell'energia e al miglioramento dei servizi pubblici legati ad acqua e rifiuti. Iniziative come Shift sono non solo utili, ma necessarie." Lo ha detto Fabrizio Penna, capo dipartimento Unità di missione per il Pnrr del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, durante la presentazione di Shift, il nuovo spazio di collaborazione per mettere a sistema competenze e sviluppare soluzioni integrate per acqua, energia e bioeconomia a Roma, presso l'Istituto Luigi Sturzo.

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