Sostenibilità, Piemontese: 'l'importanza del giornalismo sul posto e il ruolo dei freelance'

"Anche nell'era dell'intelligenza artificiale il giornalista deve andare di persona a vedere le cose per cogliere le sfumature. Dedico questo premio ai colleghi freelance: in un momento di crisi dell'editoria, l'indipendenza e la stabilità dell'informazione sono una bussola necessaria in un mondo complesso". Con queste parole il giornalista Antonio Piemontese ha ritirato il Premio Fenice CONAI 2026 per la categoria "scritto", assegnato a Urbino nel contesto del Festival del Giornalismo Culturale.