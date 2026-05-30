circle x black
Cerca nel sito
 

Sostenibilità, Stefani: "Venexus prima piattaforma regionale progetti Esg"

Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, a margine della presentazione di Venexus, la nuova piattaforma digitale che mette in relazione enti pubblici, terzo settore e imprese orientate alla sostenibilità

Alberto Stefani - (Foto Adnkronos)
Alberto Stefani - (Foto Adnkronos)
30 maggio 2026 | 13.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Oggi presentiamo la prima piattaforma regionale in Italia per progetti ESG". Lo ha dichiarato il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, a margine della presentazione di Venexus, la nuova piattaforma digitale che mette in relazione enti pubblici, terzo settore e imprese orientate alla sostenibilità. "Vogliamo far sì che i bisogni del territorio possano essere intercettati dalle esigenze di sostenibilità delle imprese – ha spiegato –. Progetti sociali, sanitari e ambientali potranno essere presi in carico da imprese e società benefit. È un modello innovativo, partecipativo e di condivisione che potrà moltiplicare le opportunità per il territorio veneto".

CTA

La piattaforma Venexus potrebbe generare ricadute economiche rilevanti per il Veneto, ha aggiunto Stefani intervenendo alla presentazione del progetto. "Abbiamo valutato un impatto economico dei primi progetti, ma può essere moltiplicato – ha affermato –. L'effetto emulativo delle società benefit che si prendono cura di iniziative di questo tipo può essere potenzialmente enorme per il nostro territorio". Secondo Stefani, "una piattaforma estesa a tutti i Comuni potrebbe dare effetti economici importanti, anche superiori a 100 milioni di euro all'anno", grazie al coinvolgimento delle imprese negli investimenti a favore delle comunità locali.

Tra le possibili evoluzioni di Venexus - ha continuato - c'è la creazione di un appuntamento annuale dedicato all'incontro tra enti pubblici, terzo settore e imprese. "Il futuro di Venexus potrebbe essere quello di creare anche una fiera dei progetti a beneficio comune – ha detto –. Una o due giornate annuali in cui società benefit, enti del terzo settore ed enti locali possano incontrarsi per condividere strategie di valorizzazione e sviluppo del territorio". L'iniziativa riguarderebbe progetti ambientali, sociali, sanitari, culturali e sportivi, con l'obiettivo di consolidare la collaborazione tra pubblico e privato a beneficio delle comunità venete.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sostenibilità progetti ESG piattaforma digitale
Vedi anche
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video
News to go
Tracciabilità di cani e gatti, via libera Consiglio europeo a nuove misure
Cristina D'Avena, la Regina delle sigle chiude Cartoons on the Bay - Le videonews
News to go
Ponte del 2 giugno, attesi 45 milioni di veicoli sulla rete stradale
Cartoons in the Bay, Pera Toons: "Ai ragazzi dico di non mettere da parte la risata"
Reggio Emilia, camion si ribalta: maiali in fuga sulla carreggiata - Video
Cottarelli: "Rialzo tassi Bce a giugno non scontato" - Video
Cartoons on the Bay celebra Don Daglow, la leggenda dei videogiochi - Videonews dalla nostra inviata
Bankitalia, da Panetta allarme inflazione e pil: "Innovare per crescere" - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Elezioni amministrative, ballottaggi il 7 e 8 giugno
News to go
Export italiano corre verso i Paesi extra Ue: +11,3% ad aprile
Restaurata la Fontana di Colombo, ambasciatore italiano in Usa: "Momento di grande soddisfazione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza