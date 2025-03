Durante l'ottavo test, la capsula di Starship è esplosa in volo. Ad annunciarlo è la stessa SpaceX di Elon Musk attraverso un post su X. L'azienda spiega che durante il decollo della Starship "il veicolo ha subito un rapido smontaggio non programmato e il contatto è stato perso". Space X assicura poi che "il nostro team ha immediatamente iniziato il coordinamento con i responsabili della sicurezza per implementare le risposte di emergenza pianificate in anticipo".

Space X aggiunge che verranno esaminati "i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale. Come sempre, il successo deriva da ciò che impariamo e il volo di oggi offrirà ulteriori lezioni per migliorare l'affidabilità di Starship".

Prima della fine della fase di ascensione "un problema energetico nella parte posteriore della Starship ha causato la perdita di diversi motori Raptor. Ciò a sua volta ha portato a una perdita di controllo dell'assetto e, in ultima analisi, a una perdita di comunicazioni con la Starship. Il contatto finale con la Starship è avvenuto circa 9 minuti e 30 secondi dopo il decollo", ha spiegato quindi Space X pubblicando sul suo sito un report dell'ottavo test, che ha visto la capsula esplodere in volo.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s reliability. We will conduct a thorough investigation, in coordination with the FAA, and implement corrective actions to make improvements on future Starship flight tests… pic.twitter.com/3ThPm0Yzky — SpaceX (@SpaceX) March 7, 2025

"La Starship ha volato all'interno di un corridoio di lancio designato per salvaguardare il pubblico sia a terra, che in acqua e in aria -spiega l'azienda- In seguito all'anomalia, i team di SpaceX hanno immediatamente iniziato il coordinamento con la Faa, l'Ato (l'organismo per il controllo del traffico aereo) e altri funzionari della sicurezza per implementare le risposte di emergenza pianificate in anticipo".

L'azienda sottolinea che "tutti i detriti sopravvissuti sarebbero caduti all'interno dell'area" che era stata "pianificata in anticipo. Non ci sono materiali tossici presenti nei detriti e non si prevede che si verifichino impatti significativi sulle specie marine o sulla qualità dell'acqua". Poi l'avviso alla popolazione: "Se ritieni di aver identificato un pezzo di detriti, contatta le autorità locali o la SpaceX Debris Hotline". Space X conclude con ottimismo garantendo che verranno fatti dei controlli approfonditi su quanto accaduto. "Con un test come questo, il successo deriva da ciò che impariamo e il volo di oggi ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship. Condurremo un'indagine approfondita, in coordinamento con la Faa, e implementeremo azioni correttive per apportare miglioramenti ai futuri test di volo di Starship", scandisce l'azienda di Elon Musk.

La Federal Aviation Administration ha bloccato i voli per gli aeroporti di Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando per "caduta di detriti spaziali" fino alle 20 ora locale, in seguito all'esplosione della capsula Starship. Lo riporta la Cnn citando la Faa, l'agenzia statunitense del Dipartimento dei Trasporti che regola il traffico aereo. La Faa, spiega la Cnn, ha inoltre impedito ai voli di partire dall'aeroporto internazionale di Fort Lauderdale/Hollywood e dall'aeroporto internazionale di Miami. I voli in partenza da quegli aeroporti hanno accumulato un ritardo in media rispettivamente di 30 e 45 minuti.