Le imprese avranno accesso a un’ampia rete di operatori specializzati e diverse opzioni di trasporto in base alla destinazione e alla rotta

Spedizioni transfrontaliere più semplici e un servizio che cresce in tutta Europa. Anche in Italia, i seller del Marketplace Shein potranno accedere al programma per raggiungere clienti in Francia, Germania, Spagna e nello stesso mercato italiano, grazie a partner logistici come FedEx, Gls e Ctt. Shein ha infatti annunciato il lancio in Italia del proprio programma pilota Cooperative Logistics che offre ai seller del Marketplace Shein spedizioni transfrontaliere semplificate nei Paesi dell’Ue, aiutandoli a raggiungere nuovi clienti in tutta la regione. Il programma offre accesso a un’ampia rete di operatori specializzati e diverse opzioni di trasporto in base alla destinazione e alla rotta. Attraverso il servizio, i seller del Marketplace Shein possono prenotare le spedizioni online o offline, a seconda del corriere selezionato.

Col nuovo programma, i seller italiani possono utilizzare il servizio per raggiungere clienti in Francia, Germania, Spagna e nella stessa Italia. In Spagna, dove il progetto è pienamente operativo, l'adozione raggiunge già quasi l'80% dei seller del Marketplace. "Vogliamo aiutare ogni azienda europea presente sul nostro Marketplace a raggiungere nuovi clienti e a crescere oltre il proprio mercato di origine - ha dichiarato Christina Fontana, senior director, brand operations di Shein - Una delle sfide che sentiamo citare più spesso da brand e retailer è la complessità della gestione della logistica transfrontaliera. Con il nostro programma Cooperative Logistics contribuiamo ad affrontare questa sfida rendendo più semplice per i seller la gestione delle spedizioni in tutta Europa, così che possano concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: sviluppare i propri prodotti e far crescere la propria attività".

Oltre 10.000 seller fanno parte del Marketplace Shein in Emea che opera in 11 mercati europei e in Medio Oriente e supporta le aziende nel raggiungere nuovi clienti e nell'espandersi in nuovi mercati. I seller mantengono il controllo sul proprio assortimento di prodotti, sui prezzi e sull'identità del brand, con un supporto dedicato per sviluppare la propria attività sulla piattaforma. Il programma Cooperative Logistics completa questa offerta aiutando i seller a gestire gli aspetti pratici delle spedizioni transfrontaliere.