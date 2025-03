Statkraft, nel 2024 risultati solidi nonostante prezzi dell'energia più bassi

Statkraft, primo produttore di energia rinnovabile d’Europa, ha ottenuto risultati solidi nel 2024, grazie a rilevanti investimenti, una solida gestione degli asset e significative operazioni di mercato. Nonostante prezzi dell'energia inferiori, l'Ebit sottostante è tra i migliori nella storia di Statkraft. I ricavi operativi netti sono stati di 4,6 miliardi di euro nel 2024 rispetto ai 5,7 miliardi del 2023, mentre l'Ebit sottostante è sceso a 2,3 miliardi di euro (3,6 miliardi di euro), a causa del calo dei prezzi dell'energia. Nel 2024, il prezzo medio del sistema nel Nord Europa è sceso di 21 Euro/MWh, arrivando a 36 euro/MWh, mentre il prezzo medio spot tedesco (base) è sceso di 15 euro/MWh, arrivando a 80 Euro/MWh nello stesso periodo.

La produzione totale di energia di Statkraft è stata di 66,3 TWh (61,9 TWh) nel 2024. L'aumento del 7 per cento rispetto all'anno precedente è stato principalmente dovuto a nuovi impianti eolici in Brasile e Spagna e all'aumento della generazione delle centrali a gas in Germania. La produzione idroelettrica nei Paesi nordici è stata inferiore di 0,7 TWh rispetto al 2023.

L'Ebit riportato è stato di 2,1 miliardi di euro (4,2 miliardi di euro); gli elementi finanziari netti sono stati di -0,5 miliardi di Euro (-0,1 miliardi di Euro), compresi gli effetti valutari di -0,4 miliardi di Euro, principalmente a causa di un indebolimento della valuta norvegese. L'utile prima delle imposte è stato di 1,8 miliardi di euro nel 2024 (4,5 miliardi di euro), mentre l'utile netto è stato di 0,6 miliardi di euro (2,3 miliardi di euro). Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo di 0,8 miliardi di euro per il 2024.

Nel 2024 si sono verificati alcuni eventi chiave: Statkraft ha firmato un numero record di Ppa, inclusi in Italia, Spagna, Germania, Finlandia e Norvegia; Statkraft ha dismesso diversi progetti eolici e solari, per un totale di 0,4 miliardi di euro; a gennaio, Statkraft ha annunciato piani per investimenti record nell'energia idroelettrica e eolica norvegese, nonché diversi progetti di upgrade e manutenzione di impianti. Inoltre, il 1° aprile, Birgitte Ringstad Vartdal ha assunto la posizione di ceo di Statkraft; a maggio, Statkraft ha completato l'acquisizione della società spagnola di energia rinnovabile Enerfin, per un controvalore totale di 1,5 miliardi di euro; a ottobre, Statkraft ha affinato la sua strategia, prioritizzando futuri investimenti in Norvegia, Europa e Sud America."Sono orgogliosa dei risultati raggiunti nel 2024, fra i più solidi degli ultimi anni" afferma Birgitte Ringstad Vartdal, presidente e ceo di Statkraft. "Questo grazie a rilevanti investimenti, una solida gestione degli asset e significative operazioni di mercato. Continuiamo a investire nel mantenimento e nell'upgrade dei nostri impianti idroelettrici norvegesi, - aggiunge - sviluppando e ottimizzando un portafoglio di progetti di energia rinnovabile a favore della transizione energetica nei mercati ad alto potenziale". "Siamo particolarmente contenti dei risultati di Statkraft, che dimostrano come la rinnovata strategia del Gruppo, anche alla luce del contesto di incertezza che stiamo vivendo, ci permetta di dare priorità ai progetti più meritevoli e di cogliere le opportunità di mercato che si presentano" commenta Bernardo Ricci Armani, Country Manager Italy. "L’Italia, con la sua pipeline di progetti, il mix di bilanciato di tecnologie e gli accordi Ppa raggiunti, continua ad essere per il Gruppo uno dei mercati più rilevanti".