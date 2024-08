Sulla Luna in cerca di ghiaccio, in volo ci saranno trivella e mini-laboratorio europei

Il pacchetto Prospect dell'Esa, tra cui una trivella e un laboratorio miniaturizzato, volerà nella regione polare meridionale della Luna alla ricerca di ghiaccio. La missione rientra in un'iniziativa commerciale della Nasa prevista nel periodo 2027-2028, e ha come obiettivo quello di approfondire la nostra comprensione della Luna e trovare risposte a domande chiave su dove e come si possono trovare i composti volatili sulla superficie lunare, perforando almeno fino a un metro di profondità per estrarre campioni da analizzare, poi, nel mini-laboratorio. Prospect è il frutto di un impegno globale che punta a identificare potenziali risorse lunari in grado di favorire la presenza umana di lunga durata sulla Luna.

Il trapano ProSeed è stato sviluppato per Esa da un team di industrie tra cui Leonardo. Per Francesco Rizzi, Space Line of Business di Leonardo, "questo risultato è un'importante conferma dell'eccellenza tecnologica di Leonardo nella robotica spaziale, frutto dell'esperienza maturata attraverso lo sviluppo di trivelle e sistemi di campionamento per le missioni Rosetta ed ExoMars".