E' arrivato da Palazzo Chigi il via libera all'acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom. Lo comunica il gruppo svizzero spiegando che in una nota, ricevuta venerdì 17 maggio, "la Presidenza del Consiglio dei Ministri conferma che 'l’operazione notificata non determina una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali e che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012'". Quindi, continua Swisscom, "l’acquisizione di Vodafone Italia procede in linea con le tempistiche previste. Il compimento della transazione è tuttora soggetto a ulteriori approvazioni regolamentari e ad altre approvazioni consuete e dovrebbe verificarsi nel primo trimestre 2025".

"La legislazione sul Golden Power - ricorda Swisscom - riserva al Governo italiano speciali poteri di intervento in determinate transazioni, investimenti o delibere societarie che potrebbero compromettere o pregiudicare gli interessi pubblici essenziali dell’Italia, consentendogli di far valere il proprio veto o imporre speciali condizioni e prescrizioni".