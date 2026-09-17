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Tabacco, a Verona la seconda tappa del roadshow Coldiretti-Philip Morris

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17 settembre 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
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"Da 15 anni nei territori, guardando al futuro". Fa tappa a Verona la seconda tappa del roadshow promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia per celebrare l'anniversario dell'accordo sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura. Un percorso di successo in una regione simbolo della tabacchicoltura italiana dove l'accordo di filiera garantisce l'acquisto di oltre il 60% della produzione. Numeri che generano un impatto economico di 55.8 milioni di euro all'anno. Un quadro positivo che sostiene l'occupazione e il ritorno economico sul territorio.

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