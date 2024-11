Tabacco, Bonaccini: "Accordo Philip Morris Italia-Masaf buona prassi da estendere altri settori"

"Oltre a poter contare su un bilancio ambizioso, la futura Pac dovrà fornire agli agricoltori italiani ed europei strumenti in grado di renderli competitivi sui mercati globali. A partire da un forte investimento sui contratti di filiera, stimolando l’integrazione lungo la catena produttiva e la cooperazione a lungo termine tra agricoltori e trasformatori, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. L’accordo siglato da Philip Morris Italia, che conferma il radicamento dell’azienda nel nostro paese e in particolare in Emilia-Romagna, genererà posti di lavoro e investimenti per un miliardo di euro nei prossimi 10 anni, a supporto della filiera agricola italiana. Una buona prassi che dovremo essere capaci di estendere a tutti i settori, anche tramite il supporto delle organizzazioni agricole". Così Stefano Bonaccini, europarlamentare Pd, commenta l'accordo siglato ieri tra Philip Morris Italia e il Masaf.