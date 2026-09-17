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Tabacco, Bond (Regione Veneto): "Con accordo di filiera reddito e sicurezza agli agricoltori"

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17 settembre 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
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"L'accordo di filiera del tabacco garantisce dal 2024 e fino al 2038 importanti certezze alle aziende agricole, sia per quanto riguarda l'acquisto delle foglie di tabacco, sia attraverso una formazione e un'assistenza tecnica che riguardano la concimazione, l'utilizzo dell'acqua, la razionalizzazione dei nutrienti e la raccolta, fino alla gestione complessiva dell'azienda agricola". È un accordo che assicura "agli agricoltori la sicurezza che il proprio prodotto venga acquistato e che possa generare reddito per la propria famiglia". Lo ha detto Dario Bond, assessore all'Agricoltura della Regione Veneto, alla seconda tappa del Roadshow "Da 15 anni nei territori, guardando al futuro" promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, svoltosi a Verona presso il Mercato Campagna Amica, per celebrare l'anniversario dell'accordo sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura.

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