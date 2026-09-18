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Tabacco, Frega (Philip Morris): "Il modello italiano è all'avanguardia per controlli e regole"

Il presidente e ad di Philip Morris Italia, a Roma all'Auditorium Ara Pacis, all’incontro di presentazione del 'Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026', promosso da Logista in collaborazione con la Fondazione Tor Vergata

Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia - (Foto Adnkronos)
Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia - (Foto Adnkronos)
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18 settembre 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
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"Negli anni l'Italia ha messo in piedi un impianto di distribuzione e di controllo estremamente fluido e d'avanguardia, anche nella protezione dei consumatori. Oggi non solo la distribuzione è fatta in 50 mila tabaccherie, ma c'è un controllo importante sull'illecito che è il più basso a livello mondiale, e le categorie di prodotto, comprese quelle nuove, sono ben definite, dando quindi l'opportunità a tutti di conoscere bene i prodotti che vengono consumati secondo regole chiare e a beneficio di tutti". Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, intervenendo a Roma, all'Auditorium Ara Pacis, all’incontro di presentazione del 'Rapporto sulla distribuzione dei prodotti da fumo e non da fumo 2026', promosso da Logista in collaborazione con la Fondazione Tor Vergata.

In merito alle prospettive della regolamentazione europea e agli effetti che avrebbe sulla filiera italiana il superamento della distinzione tra sigarette e prodotti innovativi senza combustione, "esistono due elementi importanti – ha spiegato Frega – Il primo è quello che riguarda la differenza tra questi prodotti, il secondo riguarda il modello che è stato costruito in Italia che è basato su una collaborazione importante con il mondo agricolo, con 8 mila piccole e medie imprese e con un export di molti miliardi. Queste regole che vorrebbero equiparare i prodotti che sono senza combustione corrono il rischio di mettere in pericolo questa importante filiera".

Un'eventuale equiparazione normativa e fiscale tra le diverse categorie rischia di impattare pesantemente sui livelli economici e occupazionali del Paese. "Un recente studio italiano ha dimostrato come entro il 2030 questo rischi un impatto di circa 7,5 miliardi di euro su circa 85 mila posti di lavoro. Auspichiamo quindi che qualsiasi evoluzione in sede europea sia opportunamente valutata in tutti i suoi possibili impatti sistemici sui cittadini e su una filiera di eccellenza del Made in Italy, preservando un sistema di regole che ha dato prova di efficacia nel tempo", ha concluso Frega.

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tabacco regolamentazione europea prodotti da fumo filiera italiana
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