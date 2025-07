Tabacco, Giovine (Fdi): "Preservare filiere, strategica per il Made in Italy"

“Viviamo in un momento di grande difficoltà. Ci preoccupano le voci sulla possibile revisione delle direttive sulle accise del tabacco da parte dell’Unione Europea. Su questo il Governo è già intervenuto perché c'è da preservare una filiera strategica del made in Italy. Penso ai prodotti innovativi senza combustione che vengono prodotti in Italia e poi esportati in tutto il mondo”. Così Silvio Giovine, membro della Camera dei Deputati tra le fila di Fratelli d’Italia, partecipando all’incontro con la stampa “10 anni di Global attractiveness index, il termometro dell’attrattività di un paese”.

È stata l’occasione per presentare in anteprima i risultati dell’edizione 2025 del Gai (Global attractiveness Index), l’indicatore proprietario sviluppato da The European House – Ambrosetti che misura l’attrattività e la competitività dei Paesi a livello globale.

“Uno degli obiettivi che si è posto il Governo Meloni è mettere le aziende nelle condizioni migliori per fare impresa convinti che un imprenditore che consolida la propria azienda determinerà anche inevitabilmente benefici e benessere dei lavoratori” prosegue Giovine ricordando anche i meriti dei predecessori “Già il Governo Renzi aveva aperto una profonda riflessione uscendo finalmente dalla dicotomia degli scontri nelle fabbriche. Oggi i datori di lavoro e i lavoratori marciano assolutamente a braccetto nella stessa direzione”.