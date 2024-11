Tabacco, Hannappel (Philip Morris): "Accordo decennale e 1 Mld di euro consente ai coltivatori di investire sul proprio futuro"

"Questo investimento con il 100% del tabacco acquistato e prodotto in Italia da Coldiretti, con un investimento totale di oltre un miliardo di euro e con una visione decennale, consente a un coltivatore di investire sulla propria azienda, pensando già a quello che succederà tra 6-7 anni. Accordi di lungo periodo in ambito industriale sono fondamentali per riuscire a pianificare.” così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, presidente Europa sud-occidentale, Philip Morris International, durante l'annuncio della firma dell'accordo pluriennale per l'acquisto del tabacco che Philip Morris ha siglato con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.