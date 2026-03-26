circle x black
Cerca nel sito
 

Tabacco: La Pietra (Agricoltura), "filiera eccellenza italiana, accordi decisivi per investimenti e competitività'

26 marzo 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La filiera del tabacco in Italia rappresenta sicuramente un'eccellenza. Siamo i maggiori produttori in Europa e rivendichiamo il fatto di essere tra i migliori non soltanto in termini di qualità, ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale di un prodotto estremamente particolare". Lo ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra, intervenendo a margine della firma del Memorandum sulla filiera del tabacco siglato a Napoli tra BAT Italia, New Tab e PROTAB Italia, un'intesa che coinvolge istituzioni, organizzazioni agricole e industria con l'obiettivo di rafforzare un comparto strategico per l'economia nazionale e per diversi territori, in particolare del Mezzogiorno. Nel suo intervento, La Pietra ha evidenziato come il modello della filiera organizzata rappresenti uno degli strumenti più efficaci per garantire stabilità e prospettive al settore agricolo. "Fare questi accordi è estremamente importante – ha spiegato – perché consente agli agricoltori di avere una visione di medio-lungo periodo, di programmare le attività produttive e di investire con maggiore serenità. Significa creare le condizioni per uno sviluppo strutturato, riducendo l'incertezza e rafforzando il legame tra produzione agricola e industria di trasformazione". Il sottosegretario ha quindi ribadito con forza l'impegno del Governo nel sostenere questo modello: "Crediamo molto nelle filiere, tant'è che abbiamo investito oltre 4,5 miliardi di euro negli accordi di filiera. È una scelta strategica che punta ad ammodernare il sistema agricolo italiano, favorendo l'introduzione di tecnologie avanzate e processi innovativi in grado di migliorare l'efficienza produttiva".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza