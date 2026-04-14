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Tabacco, Mangialavori (FI): "Filiera clandestina non tutela i consumatori"

Il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, ‘politica economica equilibrata favorisce legalità’

Tabacco, Mangialavori (FI):
14 aprile 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
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“I primi rischi” legati all'illegalità dei prodotti da fumo e non da fumo “riguardano la salute degli utenti: una filiera non controllata non garantisce la qualità del prodotto ed è dunque fondamentale impegnarsi con ogni mezzo per impedire che ciò avvenga. Al contrario, una filiera controllata tutela i consumatori finali. Sebbene il danno per la salute sia presente in entrambi i casi, nel primo scenario parliamo di sostanze monitorate, mentre nel secondo non conosciamo il contenuto dei prodotti”. A dirlo è il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Giuseppe Mangialavori, all’appuntamento organizzato oggi a Roma da Logista per presentare i risultati della terza edizione della ricerca ‘Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità, realizzata in collaborazione con Ipsos Doxa e basata sui dati del 2025.

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“Dal punto di vista normativo - prosegue il presidente della Commissione Bilancio - lo Stato deve lavorare in stretta sinergia con le associazioni. Eventi come questo offrono spunti di riflessione preziosi, che ci permettono di calibrare al meglio le azioni legislative da mettere in campo. È necessaria una politica economica equilibrata che non danneggi la filiera produttrice, permettendole di operare nella massima legalità e serietà; un approccio che, di riflesso - conclude - garantisce vantaggi anche allo Stato”.

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tabacco filiera clandestina prodotti da fumo salute degli utenti
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