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Tabacco, Masiello (Ont): "Coldiretti-Philip Morris, un partenariato forte"

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17 settembre 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
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Grazie all'accordo di filiera tra Coldiretti e Philip Morris "abbiamo per la prima volta un rapporto diretto tra un agricoltore e una multinazionale. Abbiamo così eliminato gli sprechi che mangiavano valore lungo il percorso. Possiamo parlare non più di una semplice domanda e offerta, ma di un partenariato forte e robusto, dove gli attori della filiera decidono assieme cosa fare e come farlo". Così Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale Coldiretti, presidente dell'Organizzazione nazionale tabacco (Ont) Italia e presidente Unitab Europa, nel corso della seconda tappa del Roadshow "Da 15 anni nei territori, guardando al futuro" promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, svoltosi a Verona presso il Mercato Campagna Amica.

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