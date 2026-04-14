Tabacco, Osnato (FdI): "Occorre normativa a contrasto mercato illecito"

In tema di contrasto all'illegalità nel mondo dei tabacchi e della distribuzione di questi prodotti “credo che, oltre alla repressione operata dalle autorità e dalle Forze dell'Ordine - Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia - e all'azione di contrasto della magistratura contro la criminalità organizzata, vi sia la necessità di una normativa sempre più chiara, trasparente e di ampio respiro”. Lo ha detto oggi a Roma il presidente della Commissione Finanze alla Camera dei deputati, Marco Osnato, partecipando all’evento organizzato da Logista, principale distributore in Europa di prodotti e servizi per i punti vendita e Ipsos Doxa per la presentazione dei risultati della terza edizione di ‘Prodotti da fumo e non da fumo: studio sul fenomeno dell’illegalità’, su dati del 2025.

Il presidente della commissione Finanze si sofferma poi sugli interventi da mettere in atto: “Dobbiamo offrire alle realtà serie, come quella in cui ci troviamo oggi, la possibilità di pianificare anche sotto il profilo fiscale: ed è qui che si inserisce il ruolo della Commissione Finanze. È necessario definire un percorso e una traiettoria che permettano di offrire prodotti d'eccellenza, con costi di mercato in linea con le necessità dei consumatori”, conclude.