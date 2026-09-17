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Tabacco, Scordamaglia (Filiera Italia): "Con accordo di filiera 9.800 occupati in Veneto"

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17 settembre 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quindici anni fa non si parlava neanche di contratti di filiera: è stata Coldiretti, con Philip Morris, a consolidare nelle diverse regioni modelli anche di sviluppo regionale che hanno un diretto ritorno sul territorio. Dalla collaborazione degli ultimi 15 anni è stato creato complessivamente un valore aggiunto di oltre 3 miliardi di euro. Soltanto qui, nella Regione Veneto, sono oltre 9.800 gli occupati coinvolti e ai 55 milioni di euro di valore aggiunto nell'ultimo periodo". Sono le dichiarazioni di Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, alla seconda tappa del Roadshow "Da 15 anni nei territori, guardando al futuro" promosso da Coldiretti e Philip Morris Italia, svoltosi a Verona presso il Mercato Campagna Amica, per celebrare i 15 anni dall'accordo sottoscritto con il Ministero dell'Agricoltura.

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