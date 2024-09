Tabacco, Torresani (New Tab): "Con WePlant i coltivatori ottimizzano la risorsa idrica tramite un'App"

"Avere a disposizione un'app che consentirà ai nostri coltivatori di sapere, in tempo strettissimo, se nei nostri ettari abbiamo bisogno di più o meno acqua e quindi di ottimizzare la risorsa idrica in tempo brevissimo per noi è fondamentale". Lo ha dichiarato Emanuele Torresani, Presidente di New Tab e partner del progetto WePlant promosso da Bat Italia, a commento del progetto WePlant, promosso e annunciato da Bat Italia durante il G7 Agricoltura e Pesca, il cui obiettivo è rendere più sostenibile la filiera tabacchicola.

"Quando ci è stato chiesto da Bat Italia nostro partner istituzionale, di poter aderire a un progetto come quello di WePlant - ha aggiunto Torresani - abbiamo subito detto di sì perché i nostri coltivatori, eccellenza nel Veneto per il Virginia Bright italiano, hanno sempre bisogno di avere dei supporti tecnologici così all'avanguardia. La tecnologia è al servizio dell'agricoltura e della tabacchicoltura e il risparmio idrico per noi è assolutamente fondamentale".