"Giorgetti è stato mal interpretato nelle parole dell'altro giorno. Non vuole aumentare le tasse, noi siamo fermissimi ma nessuno nel governo, né noi, né la Lega o FdI vuole aumentare le tasse, è una frase che qualcuno ha strumentalizzato", così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo alla Giornata dell'Economia, organizzata dal partito a Milano.

Nel frattempo, dopo le dichiarazioni, in parte poi corrette, a proposito della possibilità di nuove tasse, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha partecipato alle celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza. Interpellato a margine, il ministro ha risposto che la revisione del Pil da parte dell'Istat non cambia i piani del governo.