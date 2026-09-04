Tech: a Ifa 2026 arriva Roborock RockAqua P1, il robot per la pulizia della piscina

Quando si parla di home care innovare significa anche semplificare la vita quotidiana. Lo sa bene Roborock che a IFA 2026 rafforza la propria visione con il claim "Rocking Life with You" e propone nuove tecnologie capaci di modellarsi sulla dinamicità di tutti giorni. I dispositivi del brand mettono i bisogni dell'utente al centro e - operando in totale autonomia - liberano tempo prezioso da dedicare alla vita reale. Tra questi, Roborock RockAqua P1, il robot per la pulizia della piscina che insieme ai tosaerba lanciati lo scorso anno, arricchiscono l'ecosistema del brand.