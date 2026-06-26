Tech, Lucaselli (Fdi): "Non bisogna avere paura delle nuove tecnologie, ma guardare alle opportunità"

"Il mondo dell'innovazione ha fatto dieci passi, la politica ne ha compiuto ancora soltanto uno. Ritengo che si debba cambiare innanzitutto l'approccio culturale: non bisogna avere paura delle nuove tecnologie e non dobbiamo pensare esclusivamente all'impatto negativo che queste possono avere, per esempio, sul mondo del lavoro. È necessario, invece, iniziare a ragionare sulle grandi opportunità che queste tecnologie rappresentano, lavorando attivamente su quel fronte. Lo ha detto alla World Tech Conference a Milano, Ylenja Lucaselli, Deputata FdI, Commissione Bilancio Camera.