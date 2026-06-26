circle x black
Cerca nel sito
 

Tech, Masoero (Siemens Italia): "Serve IA sicura e affidabile"

"Va integrata fin dalla progettazione"

Floriano Masoero - (Adnkronos)
Floriano Masoero - (Adnkronos)
26 giugno 2026 | 14.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo nel pieno di una vera e propria transizione: l'intelligenza artificiale sta entrando nel mondo fisico e diventa una forza capace di governare impianti industriali, reti energetiche e infrastrutture. Per questo deve essere sicura e affidabile. L'unico modo per raggiungere questo obiettivo è integrarla fin dall'inizio di ogni processo, dalla progettazione fino alla gestione operativa”. Così Floriano Masoero, ceo di Siemens Italia, intervenendo alla terza edizione dei Siemens Tech Talks a Milano dal titolo 'Where Real meets Digital'.

“L'intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione senza precedenti per velocità di diffusione: se il vapore impiegò circa sessant'anni e Internet quindici per affermarsi, per l'AI si stima un percorso di appena sette anni, metà dei quali sono già trascorsi. È una trasformazione che sta già producendo effetti concreti" ha spiegato il ceo di Siemens sottolineando come questa evoluzione sia già una realtà in numerosi contesti industriali. “Oggi aziende come Pirelli e Ferrari utilizzano l'intelligenza artificiale nello sviluppo dei prodotti e nelle attività di fabbrica - ha detto - riuscendo a ridurre i tempi di progettazione e a migliorare l'efficienza produttiva, dimostrando come il connubio tra digitale e mondo fisico sia ormai parte integrante dell'industria".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza Artificiale IA Sicurezza Affidabilità
Vedi anche
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio
News to go
Carcere e caldo estremo, l'allarme dei Garanti dei detenuti
Premio Biagio Agnes, l'atteso abbraccio tra Gerry Scotti e Stefano De Martino - Video
Salvini promette ai fan della Vespa: "Potrete continuare a circolare" - Video
News to go
In Italia oltre 360mila persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza