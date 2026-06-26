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Tech, Strozzi (Maeci): "Sostenere imprenditori che scelgono di impostare modelli propri di Ia"

26 giugno 2026 | 09.34
Redazione Adnkronos
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"Non possiamo sottrarci alla corsa globale sull'intelligenza artificiale. Stiamo vivendo una fase di progresso tecnologico paragonabile all'avvento dell'elettricità o di internet. L'Italia deve inserirsi nel contesto internazionale dei Paesi che producono intelligenza artificiale. Dobbiamo smettere di essere meri utilizzatori di tecnologie e provare a svilupparle. La buona notizia è che esistono già startup e imprese italiane che producono soluzioni, modelli e algoritmi di Ia". Sono le parole del Consigliere d'Ambasciata, Capo dell'Ufficio IV per l'Innovazione Tecnologica e le Start-up, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), Sergio Strozzi, partecipando a Milano alla seconda giornata del World Tech Conference 2026.

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