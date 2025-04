Terna, una Fondazione per istruzione, contrasto alle disuguaglianze e pari opportunità

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, in linea con quanto previsto dal Piano di Sostenibilità relativamente alla creazione di valore condiviso, presenta la Fondazione Terna, costituita con l’obiettivo di valorizzare la dimensione di responsabilità sociale del Gruppo, per favorire una maggiore inclusione attraverso un accesso diffuso al mondo dell’energia in termini di conoscenza, consapevolezza e opportunità di lavoro. “La Fondazione Terna, con i suoi progetti, conferma e valorizza il nostro approccio socialmente responsabile”, ha affermato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, e Presidente Onorario della Fondazione. “La Fondazione Terna è la testimonianza di un nostro convincimento: la transizione energetica non può e non deve essere solo una sfida tecnologica, ma anche una sfida sociale”, ha aggiunto Igor De Biasio, Presidente di Terna e della Fondazione.