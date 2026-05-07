Terziario, Pizzoglio (Manageritalia): "E' passato dal 49% a quasi il 60% del valore aggiunto"

alla presentazione del nuovo 'Osservatorio del Terziario' di Manageritalia
“Da diversi anni Manageritalia ha attivo un Osservatorio sul terziario per comprendere le dinamiche evolutive di un settore che oggi produce quasi il 60% del valore aggiunto dell’economia italiana”. E' quanto ha spiegato Simone Pizzoglio, vicepresidente di Manageritalia, intervenendo alla presentazione a Roma del nuovo 'Osservatorio del Terziario' di Manageritalia.
Pizzoglio ha ricordato come, per l’edizione più recente dell’Osservatorio, sia stata introdotta una novità metodologica rilevante: “Abbiamo scelto di coinvolgere tre studenti di dottorato italiani che studiano all’estero, chiedendo loro di costruire un’analisi basata su tutti i dati disponibili per descrivere e definire al meglio il terziario in Italia”. Una scelta che, ha sottolineato, nasce da una precisa visione: “È un’impostazione orientata al futuro, perché riteniamo fondamentale che questi numeri siano analizzati e valorizzati da chi contribuirà a costruirlo”.
Nel presentare i principali risultati, il vicepresidente di Manageritalia ha evidenziato un dato strutturale: “Il numero più significativo è che nel 1995 il terziario rappresentava il 49% del valore aggiunto, mentre oggi siamo vicini al 60%”. Un’evoluzione che, secondo Pizzoglio, cambia la prospettiva con cui leggere l’intero sistema economico: “Questo significa che il terziario non è il resto dell’economia, ma è il cuore stesso dell’economia italiana”. I servizi, ha aggiunto, non sono più un comparto accessorio ma una componente centrale del modello di sviluppo: “Oggi il terziario rappresenta innovazione e si affianca al made in Italy manifatturiero, diventando un elemento fondamentale anche per le politiche industriali e per il policymaking del Paese”, ha concluso.