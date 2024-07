Terzo settore, Bicciato (Forum per Finanza Sostenibile): "A confronto mondi che non si parlavano"

Parlando a ‘Cantieri Viceversa’ il Network Finanziario per il Terzo Settore in corso fino al 4 luglio al Bper Forum di Modena

“La finanza sostenibile è finanza ma è un modo diverso di fare finanza, legato alla sostenibilità che è un concetto tripartito dove sia gli aspetti economici che quelli sociali e ambientali devono essere in qualche modo equilibrati e allineati”. Lo ha detto Francesco Bicciato, direttore del Forum per la Finanza Sostenibile intervenuto a ‘Cantieri Viceversa’ il Network Finanziario per il Terzo Settore in corso fino al 4 luglio al Bper Forum di Modena.

“Alla sostenibilità si applicano strumenti e prodotti finanziari, per cui molti investitori hanno deciso di investire in maniera responsabile e diversa dalle forme tradizionali -ha continuato Bicciato-. E’ una vera e propria piccola grande rivoluzione culturale, nel senso che con il progetto Cantieri Viceversa, che nasce dalla collaborazione di Forum del Terzo Settore e Forum per la Finanza Sostenibile, gli investitori si avvicinano agli enti del Terzo Settore. Questo vuol dire che mondi che normalmente non si parlavano, con questo progetto, riescono a confrontarsi, sia dal punto di vista delle strategie comuni, sia dal punto di vista degli strumenti finanziari da mettere a disposizione per imprese sociali, APS, organizzazioni sportive, e tanti altri”, ha concluso.