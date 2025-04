Nel primo trimestre il bilancio per quanto riguarda il nostro Paese è ancora negativo per il gruppo guidato dall'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense

Marzo positivo per la Tesla di Elon Musk in Italia. Il mese scorso, infatti, sono state immatricolate 2.217 Tesla contro 1.465 a marzo 2024: il 51,33% in più. Nel primo trimestre il bilancio è ancora negativo per il gruppo guidato dall'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. Tra gennaio e marzo, infatti, sono state immatricolate 3.469 Tesla, contro 3.720 nello stesso periodo del 2024: si tratta di un calo del 6,75%. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nel primo trimestre le vendite del gruppo Usa hanno registrato in Francia un calo del 36,8% mentre in Svezia le immatricolazioni del gruppo Tesla, secondo i dati di Mobility Sweden, hanno registrato una flessione del 63,8% a marzo e del 55,2% nei primi tre mesi dell'anno. In Danimarca le immatricolazioni di Tesla, riferisce Mobility Denmark, hanno registrato un calo del 56% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.