Robot 'casalinghi', ma anche Robotaxi e Robovan. Elon Musk stupisce ancora nel corso dell'evento Tesla andato in scena in California, presentando al pubblico i prototipi della casa automobilistica.

Arrivato a bordo di un Robotaxi agli Warner Bros Studios di Los Angeles, Musk ha spiegato che 'Cybercab' - questo il nome del prodotto - costerà "meno di 30mila dollari" e che la produzione sarà avviata dal 2026. Inizialmente la 'flotta' di taxi sarà gestita direttamente da Tesla a chiamata, poi la vendita dei veicoli e quindi la possibilità per i privati che li acquisteranno di affittare l'auto quando a loro non serve, magari per ammortizzare le spese. Guida autonoma, niente pedali, niente volante per le auto del futuro.

Optimus is your personal R2D2 / C3PO, but better



It will also transform physical labor in industrial settings pic.twitter.com/iCET3a9pd8 — Tesla (@Tesla) October 11, 2024

Stesso concetto per il Robovan, che però è dotato di 20 posti e che è destinato sia all'uso privato che a quello commerciale, magari come scuolabus o veicolo da lavoro.

Ecco quindi arrivare Optimus, il robot 'di famiglia' dai mille impieghi: dalla spesa ai drink fino ai giochi da tavolo, le pulizie o la passeggiata del cane, Optimus sarà - spiega il patron Tesla -"il vostro R2D2/C3PO personale, ma migliore". Un robot che, nelle intenzioni, "trasformerà anche il lavoro fisico negli ambienti industriali".