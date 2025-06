Trasporti, Belardinelli (Contram Camerino): “Difficoltà con piano mobilità casa-lavoro in grossi centri produttivi”

“Con i grossi centri produttivi, come le sedi delle principali industrie di una certa zona, c'è il problema dello spostamento dei lavoratori, il cosiddetto piano di mobilità casa-lavoro. Ma in quel senso riusciamo molto spesso a progettare anche dei servizi di trasporto persone di mobilità anche personalizzati sulla base di esigenze dei turni di lavoro”. Parole di Stefano Belardinelli, presidente Contram Camerino, intervistato dall’Adnkronos a Roma, in occasione del 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti.