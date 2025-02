“Oggi presentiamo il treno a idrogeno, un fatto storico anche se non è ancora operativo. Nel frattempo, su tutta la rete stanno partendo i lavori per la predisposizione alla costruzione delle centrali di produzione e distribuzione". Così Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm, in occasione dell'evento di presentazione del nuovo impianto di manutenzione, il primo in Italia specificatamente progettato e realizzato per la manutenzione dei treni a idrogeno.