Trasporti, Daher (Assologistica), 'logistica parte integrante del valore della produzione'

"La logistica è indispensabile, al punto che il valore della produzione è tale solo se integra il valore della logistica stessa. Senza ricorrere a citazioni storiche, ricordiamoci che logistica significa portare merci e persone nel modo, nel momento e nel posto giusto: un ruolo oggi essenziale per lo sviluppo economico di un paese e per la competitività delle sue imprese". Lo ha detto Jean-François Daher, Segretario Generale Assologistica, durante la prima giornata di Transpotec Logitec, la manifestazione dedicata a logistica e trasporto merci, e NME-Next Mobility Exhibition, la expo conference focalizzata sulla mobilità collettiva delle persone