Trasporti, Gualtieri (Asstra): “Nei prossimi anni deficit di 1 mld all’anno per innovazione tecnologica”

“Servono risorse per gli investimenti e per la trasformazione dei servizi. Nonostante quanto fino ad oggi finanziato, anche attraverso il Pnrr che sta portando a risultati importanti nel nostro settore, c'è un problema di sfida del futuro. Come Asstra abbiamo stimato che mancheranno ancora 1mld all'anno per i prossimi anni per garantire gli obiettivi di innovazione tecnologica e di investimento”. Parole di Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra, in occasione del 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti, a Roma.