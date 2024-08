Circolazione sospesa oggi, 18 agosto, sulle linee dei treni Alta velocità Roma-Napoli e Direttissima Roma-Firenze per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere alla stazione di Roma Termini. Il corpo ritrovato è di una donna, al momento ancora non identificata. Indaga la Polfer, sul posto anche la Scientifica per i rilievi.

I ritardi previsti

Nel dettaglio, i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire cancellazioni o variazioni.

Alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino, con ritardi fino a 90 minuti. Alcuni treni Alta Velocità possono essere indirizzati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini: i passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire variazioni. Alcuni convogli possono essere instradati tra Roma Ostiense e Napoli via Roma Casilina e non fermare a Roma Termini: i passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Ecco l'elenco dei treni coinvolti.