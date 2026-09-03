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Trenord cerca nuovi capitreno, selezioni al via: come candidarsi

Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 21 settembre. Sul sito è possibile candidarsi anche per le posizioni di IT project manager junior e hr talent & development specialist

Convoglio Trenord - (IPa)
Convoglio Trenord - (IPa)
03 settembre 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Trenord avvia la selezione di futuri capitreno: da oggi è possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.400 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in otto province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express.

La figura del capotreno

Le candidature dovranno essere presentate entro lunedì 21 settembre, secondo le indicazioni disponibili sulla pagina 'Lavora con noi' del sito trenord.it. Sul sito è possibile candidarsi anche per le posizioni di IT project manager junior e hr talent & development specialist. Il capotreno è una figura centrale per la qualità del viaggio: è il responsabile della sicurezza di ogni corsa ed è il principale riferimento per i passeggeri, ai quali garantisce assistenza, informazioni e una comunicazione efficace. E' il volto dell’azienda per chi viaggia e contribuisce in modo determinante alla relazione con il pubblico.

I candidati selezionati per il ruolo parteciperanno al corso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro. Il percorso prevede un periodo di formazione della durata di circa sei mesi, al termine del quale i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio. Sono passaggi necessari per conseguire l’abilitazione a capotreno.

Chi può candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di una laurea, avere un’ottima padronanza della lingua italiana e un buon livello di inglese; la familiarità con altre lingue straniere sarà considerata un requisito preferenziale. Ai candidati è richiesta disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe; flessibilità oraria; ottime capacità comunicative, attitudine al problem solving, precisione, atteggiamento proattivo. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse in ruoli a contatto con il pubblico.

La figura dell'IT project manager junior lavorerà alla realizzazione e all’evoluzione di applicazioni e piattaforme a supporto di programmazione, gestione e monitoraggio dell’esercizio ferroviario. La risorsa collaborerà con IT, Business e fornitori, contribuendo alla gestione dei progetti, al monitoraggio di tempi, costi e qualità, alla definizione dei requisiti e delle soluzioni tecniche, alle attività di collaudo e alla documentazione progettuale. Per il ruolo sono richieste una laurea magistrale in discipline informatiche, ingegneristiche o tecnico-scientifiche, buona conoscenza della lingua inglese, ottime doti relazionali e comunicative e proattività.

L'hr talent & development specialist contribuirà all’evoluzione dei processi di talent & development, supportando la crescita interna e la valorizzazione del potenziale delle persone. In particolare, si occuperà dell’aggiornamento dei modelli di competenze per i diversi ruoli aziendali, collaborerà alla gestione del ciclo di performance management, alla definizione di percorsi di crescita interni, alle iniziative aziendali di employer branding e talent attraction. Ai candidati si richiede laurea ed esperienza pregressa in ruoli analoghi; conoscenza di software per la valutazione delle performance e analisi dei dati hr; ottime doti relazionali e comunicative.

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