“Abbiamo dei dati significativi che sarà bene analizzare e che ci permettono di dire che viene consolidata la presenza degli italiani nella nostra regione e cresce ampiamente quella degli stranieri”. Così si è espresso Gianfranco Lopane, assessore Turismo, sviluppo e impresa turistica di Regione Puglia, in occasione dell'edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo, a cui Regione Puglia ha partecipato.