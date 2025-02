“La Puglia ha dimostrato la capacità di spendere i fondi europei rendicontando fino all’ultimo centesimo. Abbiamo dato un notevole impulso al turismo e alle imprese turistiche”. Così Raffaele Piemontese, vicepresidente Regione Puglia, in occasione della partecipazione di Regione Puglia all’edizione 2025 del Bit a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore dei viaggi e del turismo.